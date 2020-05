Anche la Liga riparte dopo il Coronavirus? Una data per il ritorno in campo

La Liga potrebbe seguire a ruota la Bundesliga e annunciare presto il ritorno in campo dopo lo stop per il Coronavirus. Non, ovviamente, dal 16 maggio come in Germania, ma con una data simile a quella ipotizzata per la Serie A. A rivelarlo è l’allenatore del Leganés, Aguirre.

QUARANTA GIORNI AL VIA? – La Liga potrebbe concludersi in poco più di un mese. In Spagna si sta cercando, sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, di finire la stagione sul campo, e le varie componenti sono fiduciose di poterci riuscire. Anche il Governo, negli scorsi giorni, ha dato parere favorevole alla ripresa e in questa settimana le squadre si stanno sottoponendo ai test. C’è già un’ipotesi per la ripresa del torneo, fermo dall’8 marzo con il Barcellona primo a +2 sul Real Madrid. A rivelarlo è Javier Aguirre, allenatore del Leganés: «Abbiamo già una data per l’inizio della Liga, il 20 giugno», ha dichiarato il tecnico messicano a Marca Claro. «In cinque settimane si conclude, finendo il 26 luglio. Si giocherà il sabato e la domenica una giornata e il mercoledì e giovedì un’altra, per un totale di undici turni. Me l’ha detto la Liga ufficialmente e sono contento perché abbiamo già messo in calendario gli allenamenti. Iniziamo stamattina, fortunatamente abbiamo passato le prove».

Fonte: Marca.com