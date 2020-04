La Liga riparte dopo il Coronavirus? Accordo AFE-RFEF sul calendario

Condividi questo articolo

Anche la Liga, come la Serie A (vedi articolo), sta provando a riprendere una volta che l’emergenza Coronavirus sarà superata. La RFEF (federazione) ha raggiunto un accordo con l’AFE (associazione calciatori) sul calendario, in modo da iniziare a ipotizzare uno schema. Ecco il comunicato.

NUOVO ACCORDO – “La RFEF ha tenuto quest’oggi una riunione in videoconferenza con tutti i membri della commissione (RFEF, LNFP e sindacati) per continuare a lavorare durante la crisi Coronavirus. Il presidente Luis Rubiales ha ribadito l’importanza di garantire la sicurezza, nel momento in cui Governo e autorità sanitarie approveranno la ripresa della Liga.

La federazione ha rigettato la possibilità che i calciatori giochino ogni quarantotto ore. Dopo l’inflessibilità della RFEF, l’AFE ha accettato un minimo di distanza di settantadue ore per ciascuna partita di Liga e Segunda Division.

La federazione impone, in questo modo, la difesa della salute dei calciatori durante le proprie competizioni. In aggiunta, durante i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto si opporrà alla disputa delle partite in condizioni di eccessivo calore, esposizione al sole e umidità. (Significa che la Liga si giocherebbe di sera, ndr).

Inoltre, in accordo con le inforamzioni degli esperti incaricati dall’organo federativo, si approvano due pause per idratarsi a tempo, in modo da combattere le elevate temperature del periodo estivo”.

Fonte: RFEF.es