Lecce, l’esito degli esami per il Coronavirus svolti dalla squadra

Anche il Lecce ha completato gli esami per verificare lo stato di salute dei propri tesserati. È il passo fondamentale per la ripresa dopo l’emergenza Coronavirus, che i salentini hanno superato al meglio. A differenza del Torino, che ha riscontrato un positivo (vedi articolo), via libera per la squadra di Liverani.

ORA PUÒ RIPRENDERE – “L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver messo a disposizione lo Stadio Via del Mare per lo svolgimento, su base volontaria, di allenamenti in forma individuale e in sicurezza degli atleti della prima squadra, in data odierna ha provveduto, in via prudenziale, a sottoporre a test sierologici rapidi tutti i propri tesserati, i componenti dello staff tecnico, nonché alcuni collaboratori e dirigenti. I predetti test, anch’essi svolti in assoluta sicurezza, hanno dato tutti esito negativo”.

Fonte: USLecce.it