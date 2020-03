Lazio, Lotito ha fretta e voglia di ripartire: idea ritiro e mezzo OK

La Lazio potrebbe diventare la prima formazione di Serie A che riprende gli allenamenti. Il presidente Lotito, come noto, è fra quelli che vogliono a tutti i costi completare il campionato e sta pensando a un ritiro. Secondo quanto fa sapere Sky Sport, i giocatori e l’allenatore Inzaghi non hanno detto no a prescindere.



RIPRESA POST-CORONAVIRUS? – La Lazio può andare in ritiro già dalla prossima settimana, nonostante non ci siano certezze sul destino della Serie A. Questa l’idea che, secondo Sky Sport, il presidente Claudio Lotito sta cercando di realizzare: l’ha comunicato quest’oggi, in una conference call coi calciatori. La risposta non è stata del tutto negativa: è possibile, a patto che siano rispettate le precauzioni del caso e le direttive del Governo. A tal proposito, dopo le dichiarazioni di ieri del ministro Vincenzo Spadafora (vedi articolo) e quelle di stasera di Roberto Speranza (vedi articolo) si attende l’ufficialità della proroga delle restrizioni. Anche da Lega Serie A e AIC sarebbe anche arrivata una mezza apertura verso Lotito, a patto però che le condizioni di sicurezza ci siano. La Lazio, quindi, potrebbe diventare la prima squadra di nuovo in campo in attesa di sapere come procedere con la Serie A.