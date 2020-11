Lazio, Immobile ancora positivo al gene “N”: situazione in casa capitolina

Condividi questo articolo

Ciro Immobile Cagliari-Lazio

Ciro Immobile sarebbe risultato ancora positivo al gene “N”: questo l’esito del secondo tampone per l’attaccante della Lazio

ULTIME – Come riportato da “SportMediaset”, Ciro Immobile resterebbe positivo. Per questa ragione sarebbero state annullate le visite di idoneità che erano state fissate per stamani nella clinica Paideia. Infatti sarebbe risultato reattivo al gene “N”. Non c’è quindi il via libera da parte della ASL Roma 1. L’attaccante della Lazio per il momento resta ancora in isolamento. Improbabile la sua partenza con la squadra per Crotone.