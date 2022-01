Lazio-Atalanta altra gara a rischio: si aspettano i tamponi di domani

Domani alle ore 20.45 dovrebbe essere in programma Lazio-Atalanta. “Dovrebbe”, condizionale d’obbligo dal momento che – come riporta l’inviato di Sky Sport Massimiliano Nebuloni – i bergamaschi hanno posticipato la partenza in attesa degli ultimi tamponi.

SFIDA A RISCHIO – Anche Lazio-Atalanta potrebbe saltare. Il motivo, come sempre, sono le positività al COVID-19. Diversi i giocatori contagiati in casa bergamasca, tanto che – secondo il nuovo protocollo – c’è il rischio di superare “quota nove”. Per questo, come riporta Massimiliano Nebuloni di Sky Sport, l’Atalanta ha deciso di posticipare a domani la partenza per Roma, soltanto dopo aver avuto in mattinata i risultati degli ultimi tamponi. Ore di attesa, dunque.