Lautaro Martinez, test Coronavirus in Argentina: il risultato

Lautaro Martinez Argentina

Test per il Coronavirus anche per l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, volato in Argentina per unirsi alla nazionale albiceleste

ESITO – Anche Lautaro Martinez è stato sottoposto al test per il Coronavirus una volta arrivato in Argentina per rispondere alla convocazione della sua nazionale. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’attaccante dell’Inter sarebbe risultato negativo, così come quasi tutti gli altri connazionali. A risultare positivo al test sierologico sarebbe risultato Salvio. Il centravanti nerazzurro ora affronterà le due partite che vedranno la selezione albiceleste contro Ecuador e Bolivia, partite valide per le qualificazioni a Qatar 2022.