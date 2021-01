La Juventus ritrova Alex Sandro: il giocatore Ã¨ negativo al Covid-19

La Juventus ritrova Alex Sandro: il giocatore è negativo al Covid-19

Alex Sandro Juventus

La Juventus ritrova Alex Sandro assente nelle ultime partite a causa della sua positività al Covid-19. Il giocatore ha svolto i due tamponi prescritti dai protocolli risultando positivo e torna quindi a disposizione di Andrea Pirlo. A comunicarlo è stato la società bianconera attraverso il suo sito ufficiale

IL COMUNICATO

Alex Sandro ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test* molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC.

fonte: juventus.com