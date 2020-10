Anche la Juventus recupera dai casi di Coronavirus: guarito un giocatore

Condividi questo articolo

Andrea Pirlo Juventus

La Juventus accoglie un ritorno in squadra per la partita col Verona di domenica sera (ore 20.45). I bianconeri, che hanno concluso l’isolamento fiduciario, oggi hanno avuto tampone negativo per Weston McKennie. Ancora nulla sul fronte Cristiano Ronaldo, sempre positivo al Coronavirus.

CORONAVIRUS SUPERATO – “Weston McKennie ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il COVID-19.

L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.

In precedenza la società aveva diramato questo comunicato: “Juventus Football Club comunica che, in applicazione delle normative e dei protocolli in vigore, si è concluso oggi pomeriggio il periodo di isolamento fiduciario precedentemente comunicato che ha coinvolto sessantuno persone”.