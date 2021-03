Juventus, un positivo al Coronavirus nel gruppo squadra. Non calciatore

Andrea Pirlo Juventus

Anche la Juventus, come l’Inter negli ultimi giorni, ha a che fare con dei positivi al Coronavirus ma non fra i calciatori. Contagiato un componente del gruppo squadra bianconero, senza rivelare il nome. Squadra ora in isolamento fiduciario, come da protocollo, ma domani con lo Spezia si gioca.

CASO DI CORONAVIRUS – “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al COVID-19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento.

La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

Fonte: sito ufficiale Juventus