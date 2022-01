Juventus, Nedved positivo al Covid-19

Tra poco scendono in campo Juventus e Napoli nell’ultima gara della prima giornata del girone d ritorno. Intanto però nei bianconeri viene comunicato un nuovo positivo al Covid-19. E’ Pavel Nedved, il vicepresidente della Juve.

POSITIVO – A pochi minuti dall’inizio di Juventus-Napoli il vicepresidente dei bianconeri Nedved non sarà in tribuna. L’ex centrocampista infatti è risultato positivo al Covid-19. Una positività che però non preoccupa la Juventus in quanto non ha avuto contatti con il gruppo squadra e al momento si trova in autoisolamento. L’ottica è infatti puntata sulla Supercoppa del 12 gennaio contro l’Inter.