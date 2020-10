Juventus-Barcellona, Cristiano Ronaldo salta la gara di Champions League

Cristiano Ronaldo Juventus-Sampdoria

Cristiano Ronaldo non giocherà Juventus-Barcellona: l’attaccante portoghese era in dubbio per la sua positività al Coronavirus

CR7 – Niente da fare per Cristiano Ronaldo, che non scenderà in campo domani sera in Juventus-Barcellona, match di Champions League. Il campione lusitano era in dubbio per via della sua positività al Coronavirus.