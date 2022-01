Juventus, Alex Sandro positivo al Covid-19: il comunicato del Brasile

Alex Sandro, terzino sinistro della Juventus e del Brasile, è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è la Federcalcio brasiliana.

TEGOLA – Alex Sandro beffa ancora la Juventus. Il terzino sinistro, infatti, è risultato positivo al Covid-19 durante la trasferta in Sudamerica con la Nazionale del Brasile. Una tegola che risulta addirittura doppia, considerando che ora non potrà muoversi durante la quarantena. Ecco il comunicato della Federcalcio brasiliana: “Il terzino sinistro Alex Sandro è risultato positivo al Covid-19 dopo i test condotti domenica scorsa e non sarà disponibile per l’allenatore Tite per la partita contro il Paraguay. Assistito dal dipartimento medico della squadra nazionale brasiliana, Alex Sandro è asintomatico e trascorrerà la quarantena in Brasile”.

Fonte: www.cbf.com.br