Jupiler Pro League finita con campione e retrocessa: le scelte in Belgio

La Jupiler Pro League è stata il primo campionato in Europa a fermarsi del tutto per l’emergenza Coronavirus. In Belgio oggi si è arrivati alla ratifica della decisione: Club Brugge campione a tavolino, Waasland-Beveren retrocesso. Ecco tutti i verdetti.

CAMPIONATO FINITO IN BELGIO – “L’Assemblea Generale della Jupiler Pro League si è riunita in videoconferenza quest’oggi. A seguito della decisione del Consiglio nazionale di Sicurezza e del Decreto Ministeriale dell’8 maggio, si è bloccato il campionato per la stagione 2019-2020. Lo stop per tutte le competizioni sportive è fino al 31 luglio, per questo motivo si è votato per fermare la classifica alla ventinovesima giornata. Queste sono le conclusioni:

Club Brugge – campione della Jupiler Pro League, qualificato ai gironi di Champions League

Gent – qualificato al terzo turno di qualificazione di Champions League

Charleroi – qualificato in Europa League

Royal Antwerp – qualificato in Europa League

Standard Liegi – qualificato al secondo turno di qualificazione di Europa League

Waasland-Beveren – retrocesso in 1B

Nella stagione 2020-2021 ci sarà un format diverso per la Jupiler Pro League. La stagione regolare sarà composta da trenta giornate, con i play-off divisi in due serie da quattro: i club dal primo al quarto posto nella stagione regolare faranno quelli per la Champions League, le società dal quinto all’ottavo posto per l’ultima posizione in Europa. Il vincitore dei play-off giocherà contro l’ultima classificata nella prima fase dei play-off per la posizione rimanente. Il match non si giocherà se la finale di coppa avrà due club del play-off Champions League, o se il vincitore sarà parte del play-off Champions League. La partenza della stagione 2020-2021 per la Jupiler Pro League sarà nel weekend del 7 agosto, quella della 1B nel weekend del 21 agosto”.

Fonte: Sport.be