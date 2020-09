Italia Under 21, giocatore positivo al Coronavirus: il comunicato

La FIGC ha comunicato di aver trovato un giocatore della Nazionale Under 21 positivo al Coronavirus e perciò di non averlo ammesso al ritiro, così come il compagno che gli è stato a stretto contatto

COMUNICATO – A seguire la nota pubblicata sul sito della FIGC sul giocatore trovato positivo al Coronavirus e l’altro a stretto contatto tra i convocati della Nazionale Under 21 e quindi non ammessi al ritiro. “Tra i convocati della Nazionale Under 21, un calciatore è risultato positivo al tampone effettuato prima del raduno in vista delle gare contro Slovenia e Svezia. Nel rispetto dei protocolli vigenti, lo stesso, oltre ad un altro calciatore venuto a stretto contatto, non sono stati ammessi al ritiro e sono stati posti in isolamento fiduciario, secondo le disposizioni dell’ASL competente tempestivamente avvertita. La squadra si è radunata domenica sera e giovedì 3 settembre (ore 17.30 – diretta su Rai 2) allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro tornerà in campo per affrontare in amichevole i pari età della Slovenia, a quasi dieci mesi di distanza dall’ultima gara giocata“.