Italia Under-21, ancora allarme Coronavirus: ci sono nuovi positivi

Paolo Nicolato Italia Under-21

L’Italia Under-21 non ha ancora superato le difficoltà col Coronavirus. Nella settimana che si sta concludendo erano spuntate le positività di Bastoni, Carnesecchi, Gabbia e Plizzari, oltre a un membro dello staff, che hanno portato al rinvio del match con l’Islanda (vedi articolo). Ora, purtroppo, ce ne sono altri tre.

ANCORA CASI – Salgono a otto i positivi al Coronavirus nell’Italia Under-21, di cui sette calciatori. Dopo Alessandro Bastoni, Marco Carnesecchi, Matteo Gabbia e Alessandro Plizzari oggi nel ritiro di Tirrenia sono purtroppo risultati positivi altri tre degli Azzurrini convocati dal commissario tecnico Paolo Nicolato. Domani sono previsti nuovi aggiornamenti, per ora non è nota l’identità dei nuovi contagiati. Possibile che, per giocare contro l’Irlanda (martedì ore 17 a Pisa), sia necessario ricorrere all’Under-20. Da ricordare che la partita contro l’Islanda di venerdì, sempre valida per le qualificazioni agli Europei, non si è giocata. Dell’Inter, dopo la quarantena di Bastoni, è rimasto solo Andrea Pinamonti fra i convocati dell’Italia.