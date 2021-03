Italia, quattro positivi al Coronavirus nello staff. Tre oggi a Vilnius

L’Italia è alle prese con il Coronavirus, e questo alza (di nuovo) il livello d’allarme per i giocatori, inclusi quelli dell’Inter (dei tre convocati Bastoni l’ha già superato). Come segnalato da Rai Sport ci sono quattro positivi nello staff tecnico.

PROBLEMI DI CONTAGIO – L’Italia ha battuto 0-2 la Lituania nelle qualificazioni ai Mondiali (vedi articolo). Purtroppo, però, da Vilnius arrivano anche notizie sulle positività. Lo comunica Enrico Varriale: «Sono quattro i membri dello staff azzurro alle prese con il Coronavirus. Nel pomeriggio di oggi un tecnico, già isolato a Sofia, è rientrato in Italia per una faringite. Altri tre membri dello staff sono risultati positivi al tampone a Vilnius, conoscendo il risultato a fine partita. Ci auguriamo che si sia riusciti a isolare il gruppo ed evitare i contagi. Pare che i tre componenti siano stati tenuti lontani dalla squadra in questi giorni a Vilnius. Vediamo i tamponi successivi al rientro in Italia, ma sembra quasi certo che la situazione sia stata fermata in tempi brevi».