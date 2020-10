Italia, il responsabile medico Ferretti: “Niente COVID-19, siamo sollevati”

Roberto Mancini Italia

L’Italia ha tirato un grosso sospiro di sollievo questa sera, con El Shaarawy negativo al tampone di controllo al COVID-19 (vedi articolo). Il responsabile medico degli Azzurri, Andrea Ferretti, ha parlato a Mediaset della questione contagi nella Nazionale, ribadendo come siano tutti negativi.

TUTTO SUPERATO – Andrea Ferretti, responsabile medico dell’Italia, a inizio serata si era presentato in conferenza stampa dicendo che Stephan El Shaarawy era positivo. Ora, dopo aver verificato la falsa positività, esclude i contagi da Coronavirus: «È passato davanti alla finestra o alla porta, ma non è entrato. Abbiamo ricevuto i risultati dei test svolti oggi: a seguito di una debole positività, emersa dal tampone di ieri sera, è risultato negativo (quello di El Shaarawy, ndr). Non c’è il COVID-19 nella Nazionale: siamo tutti sollevati».