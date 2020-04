UFFICIALE – International Champions Cup cancellata per il Coronavirus

L’International Champions Cup, torneo amichevole estivo al quale ha partecipato l’Inter negli ultimi anni, non si disputerà nel 2020. Lo ha anticipato Relevent Sports Group, che organizza la manifestazione, visto che il Coronavirus dovrebbe portare i campionati a finire tra luglio e agosto.

EVENTO CANCELLATO – “Cari tifosi, siamo distrutti per le migliaia di persone scomparse a causa della terribile diffusione del Coronavirus. I nostri pensieri sono per tutte le persone coinvolte durante questo momento difficile. La salute e la sicurezza di giocatori, staff, tifosi e tutte le persone che fanno parte delle nostre partite è primaria. La mancanza di chiarezza sul distanziamento sociale e sulla rimozione delle restrizioni, oltre all’incertezza sul calendario del calcio internazionale, con le partite di campionati e tornei UEFA da giocare ad agosto, fanno sì che giocare l’International Champions Cup in estate sia impossibile. Cercheremo di riportare i migliori club e le migliori partite in giro per gli Stati Uniti e l’Asia dal 2021.

Negli ultimi otto anni, Relevent Sports Group ha creato una piattaforma sul calcio, focalizzata sulla crescita dello sport attraverso eventi, programmi di base e sviluppo di contenuti originali. Questo lavoro continua e si cercherà di pianificare l’International Champions Cup femminile e per la categoria Futures. Relevent Sports Group è orgoglioso di essere parte di un portfolio sportivo che include anche i Miami Dolphins e il Miami Open. Tutto il gruppo lavora assieme per essere ben posizionato alla fine di questa tragica pandemia del Coronavirus”.

Fonte: InternationalChampionsCup.com