Inter, quinto caso di Coronavirus. Confermati Gagliardini e Nainggolan

L’Inter comunica la positività al Coronavirus di un quinto calciatore della rosa di Conte. Si aggiunge a Bastoni e Skriniar, già annunciati negli scorsi giorni in nazionale, più Gagliardini e Nainggolan. Per loro, come previsto (vedi articolo), è appena arrivato l’esito del tampone di controllo: contagio purtroppo confermato.

CORONAVIRUS, L’INTER SALE A CINQUE – “FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al COVID-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile.

Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli”.

