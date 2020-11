Inter, nuovo giocatore positivo al Coronavirus prima dell’Atalanta

L’Inter torna a fare i conti con il Coronavirus. C’è l’ottavo giocatore contagiato in rosa (settimo se si conta Hakimi come “falso positivo”), che ovviamente non potrà giocare contro l’Atalanta domani. Si tratta del portiere Daniele Padelli, il secondo in Serie A oggi dopo il difensore del Genoa Cristian Zapata (vedi articolo).

ANCORA CORONAVIRUS – “FC Internazionale comunica che Daniele Padelli è risultato positivo al COVID-19 in seguito all’ultimo controllo effettuato in vista della gara di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Il portiere nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

