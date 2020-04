Higuain, dubbio Juventus: manca la data del rientro. Le motivazioni

Condividi questo articolo

Giallo intorno a Gonzalo Higuain. L’attaccante della Juventus, tra i primi a lasciare l’Italia dopo lo stop della Serie A, non ha infatti ancora comunicato quando e se tornerà a Torino. Ecco le ultime secondo “Sky Sport”

PROBLEMI FAMILIARI – “Non è ancora arrivata alcuna convocazione per rientrare in Italia, la Juventus aspetterà ad avere la certezza della data di inizio degli allenamenti prima di richiamare tutti i suoi giocatori. Ma ci si prepara per il 4 maggio, dunque Higuain sa che presto la convocazione arriverà. Ad oggi, l’argentino non ha ancora comunicato ufficialmente nulla alla Juventus, a parte la sua difficile situazione familiare. Di quello la Juventus è consapevole e potrebbe anche venirgli ulteriormente incontro”.

ALTRE MOTIVAZIONI – “Ma c’è altro. Il Pipita ritiene pericoloso tornare in Italia, nell’incertezza delle condizioni sanitarie ma anche di quelle legate alle date di ripartenza. Si giocherà? Non si giocherà? Allora con il suo staff è già stato chiaro: ha chiesto di valutare ogni possibilità per rinviare ulteriormente il rientro, o non tornare affatto. La vicenda non è ancora arrivata ad una trattativa con la Juventus, che ovviamente se non rientrasse applicherebbe il regolamento, ma attende di capire le motivazioni del ragazzo. In aggiunta alle vicende personali, anche il futuro di Higuain è incerto, e per questo il giocatore sta cominciando a guardarsi intorno”.