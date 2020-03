Hertha Berlino, un giocatore positivo al Coronavirus: svelato il nome

L’Hertha Berlino ha annunciato, nel martedì appena trascorso, la positività di un giocatore al Coronavirus. Il quotidiano tedesco Bild ha anche svelato il nome: si tratta del laterale Mittelstadt. La squadra, ovviamente, si trova ora in quarantena fino al 31 marzo.

PRIMO CASO – Questo il comunicato della società: “Un giocatore della prima squadra dell’Hertha Berlino è risultato positivo al Coronavirus (Maximilian Mittelstadt, ndr). Per questo motivo la squadra e lo staff tecnico si trovano ora in quarantena per quattordici giorni. «Con uno sviluppo così rapido nel numero dei casi, era prevedibile che prima o poi il virus raggiungesse anche la squadra. La cosa più importante è rispettare le regole, dobbiamo accettare la situazione. I ragazzi possono svolgere un programma di allenamento a casa, fornito dai preparatori atletici», ha dichiarato Michael Preetz, dirigente del club”.

Fonte: HerthaBSC.de