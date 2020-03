Gravina: “Ripresa Serie A, sono ottimista. Alla Juventus uomini veri”

Gabriele Gravina – Presidente della FIGC – ha parlato a Radio Radio, dove è tornato su alcuni temi quali la discussa ripresa della Serie A e il taglio degli stipendi alla Juventus.

SOLIDARIETÀ – Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha parlato ancora una volta dell’importanza della solidarietà nel mondo del calcio in questo periodo di emergenza per il Coronavirus: «Il mondo del calcio, come ogni settore, è stato colto alla sprovvista. Tutti abbiamo avvertito un senso di smarrimento e abbiamo iniziato un confronto dialettico molto aperto. Ora il mondo del calcio mi sembra compatto e mi sembra si sia riscoperto il ruolo centrale della federazione cercando un soggetto istituzionale che riuscisse a fare da sintesi a tutte le componenti. Dopo un momento di smarrimento iniziale, dove tutti eravamo legati da interessi personali, ora il calcio ha ritrovato questa unità grazie anche a un elemento fondamentale: noi siamo fiduciosi e attenti, aspettando un messaggio positivo nella ricerca farmacologica, ma abbiamo un antidoto determinante, ovvero la solidarietà».

TAGLIO STIPENDI – Gravina ha anche elogiato la Juventus e i suoi giocatori per il taglio stipendi: «Bisogna trovare una linea comune. Io ho rivolto un plauso alla Juventus, in particolare a uomini veri come Chiellini, Bonucci, veri trascinatori di un gruppo che hanno agito in maniera intelligente e responsabile. Rinunciare a quattro mensilità, rimettendo nelle mani della propria società un atto di fiducia, credo dimostri davvero qual è il punto di forza di una realtà societaria come la Juventus. Si sta lavorando, c’è molta ricerca in un documento che possa mettere insieme tutte le componenti. Qualche spiraglio c’è, c’è disponibilità, già questo è un bel passo avanti».

FUTURO DEL CALCIO – Per chiudere, Gravina ha anche parlato del futuro della Serie A e del calcio italiano in generale dopo il Coronavirus: «Il calcio non si è fermato in ritardo, le partite a porte chiuse erano consentite dalle ordinanze. Abbiamo rispettato dei principi e delle indicazioni. Non dimentichiamo che mentre noi giocavamo a porte chiuse, altre realtà erano aperte, sono state svolte manifestazioni pubbliche eccetera. Questo ormai è andato, il senno del poi non ci aiuta a risolvere i problemi. Io dal primo momento continuo a dire che il valore del campo è l’unico al quale ci possiamo appellare in vista della prossima stagione. Fino a quando qualcuno non mi ordinerà che non ci sono le condizioni per andare avanti io devo sperare che il calcio italiano e internazionale possa uscire da questa situazione, sono ottimista. Credo che il calcio del dopo-emergenza sarà diverso, migliore. Ci saranno criticità, il calcio ha sempre avuto quella forma di reazione, ma è finanziato da quegli imprenditori che ora hanno grandi difficoltà nelle loro aziende».

Fonte: Radio Radio