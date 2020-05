Giornata cruciale per la Bundesliga: due date per...

Giornata cruciale per la Bundesliga: due date per la ripartenza – Sky

Non sono giorni decisivi solo per la Serie A. Anche in Germania la Bundesliga aspetta le decisioni della Cancelliera Angela Merkel per stabilire la ripresa del campionato

Quella di oggi è una giornata importante per i destini del calcio tedesco, anch’esso fermo per l’emergenza Coronavirus. Secondo Sky Sport oggi è in programma una serie di incontri tra la Cancelliera Angela Merkel e i presidenti dei vari Lander per decidere come allentare il lockdown. Tale decisione coinvolge ovviamente la Bundesliga e ci sono due date per una possibile ripresa del campionato, venerdì 15 o venerdì 22 maggio. Dipende da che periodo di quarantena sarà imposto alle squadre che si stanno già attrezzando in base a cosa verrà deciso.