Giampaolo positivo al Covid-19: a rischio presenza in Inter-Torino?

Condividi questo articolo

Marco Giampaolo Torino

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta della seconda positività in pochi giorni registrata in casa granata (qui i dettagli). A questo punto è forte rischio la presenza dell’allenatore in panchina nella sfida tra i granata e l’Inter.

POSITIVO – Marco Giampaolo è risultato positivo al Coronavirus. La sua presenza in Inter-Torino, sfida in programma domenica prossima alla ripresa del campionato di Serie A è quindi in dubbio. La squadra granata, secondo quanto riferito da “SportMediaset” si stava godendo il primo dei due giorni liberi ma nella cosiddetta “bolla”. I granata, infatti, erano chiusi in albergo senza aver contatti con l’esterno dopo la positività riscontrata, nei giorni scorsi, in un membro dello staff tecnico. Si attendono ulteriori notizie.

Fonte: sportmediaset.it