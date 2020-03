Ghebreyesus (Oms): “Coronavirus grave. Muoiono anche giovani e bambini”

Ghebreyesus parla del Coronavirus, fornendo ulteriori essenziali dettagli sulla pandemia. Il Direttore generale dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) sottolinea la gravità del Covid-19 (qui la nostra rubrica). Di seguito le sue dichiarazioni nel corso del briefing sull’emergenza sanitaria in atto, riportate da Skytg24

L’OMS AVVERTE – Tedros Adhanom Ghebreyesus avverte sulla serietà del Coronavirus e sulle fasce d’età colpite: «E’ una malattia grave. Anche se le prove che abbiamo suggeriscono che gli over 60 corrono un rischio maggiore, sono morti anche dei giovani, compresi dei bambini. Siamo estremamente preoccupati per l’impatto che potrebbe avere tra le popolazione con alta prevalenza dell’Hiv o bambini malnutriti. Chiediamo a ogni Paese di fare tutto il possibile per interrompere la trasmissione. Questa è la crisi sanitaria della nostra epoca. I prossimi giorni, settimane e mesi saranno un test per la nostra risolutezza e la nostra fiducia nella scienza, oltre che un test di solidarietà».