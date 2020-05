Germania, altro caso positivo. Il comunicato dell’Aue: “Tutti in quarantena”

Il calcio in Germania è pronto a ripartire, o almeno in Bundesliga. Ma l’emergenza Coronavirus (Covid-19) purtroppo non è ancora finita. Altro caso positivo in Germania, all’Aue con l’esattezza, squadra della Zweite Bundesliga. Di seguito il comunicato del club.

CASO POSITIVO – Altro caso positivo in Germania, in particolare all’Aue. Tutta la squadra si sottoporrà adesso ad un periodo di quarantena, di seguito il comunicato del club: “L’FC Erzgebirge Aue, l’intera squadra di giocatori, inclusa la squadra di allenatori e staff, è ora in quarantena in casa. Il motivo della decisione è un test Coronavirus su una persona del gruppo, che è risultato positivo anche al secondo test. L‘FC Erzgebirge Aue sta rafforzando le misure precauzionali, che vengono condotte in stretta consultazione con il medico della squadra. L’associazione è in stretto contatto anche con l’autorità sanitaria che è stata informata sul caso. La quarantena è valida fino a giovedì prossimo, 7 maggio 2020. FC Erzgebirge Aue chiede di astenersi da ulteriori indagini sul caso“.

Fonte: fc-erzgebirge.de