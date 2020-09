Genoa, Perin positivo al Coronavirus: la decisione del club ligure

Genoa Logo

COVID – Il portiere del Genoa, Mattia Perin non è stato convocato per Napoli-Genoa di domani, in quanto risultato positivo al Covid. Adesso dovrà rimanere fermo qualche giorno per via della sua positività al Coronavirus.