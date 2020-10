Genoa, migliora la situazione Coronavirus: c’è un nuovo calciatore guarito

Rolando Maran Genoa

Il Genoa sembra aver superato il periodo peggiore dei contagi da Coronavirus. La società ligure annuncia oggi un nuovo giocatore negativizzato, che porta il totale a otto su diciassette.

AGGIORNAMENTO SUL CORONAVIRUS – “Il Genoa CFC comunica che Miha Zajc è risultato negativo al COVID-19. Il calciatore ha sostenuto oggi le visite di idoneità”. Da ricordare che, già negli scorsi giorni, c’erano stati altri giocatori usciti fuori dalla positività (vedi articolo). Motivo per cui non dovrebbero esserci problemi per la disputa della partita della quarta giornata di Serie A, lunedì alle ore 20.45 in casa del Verona, senza l’utilizzo della Primavera.

Fonte: sito ufficiale Genoa