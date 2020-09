Genoa, dopo Perin altro giocatore positivo al Coronavirus

Genoa Logo

È stato riscontrato un nuovo caso di positività al Coronavirus in casa Genoa dopo quello nella giornata di ieri al portiere Mattia Perin

COVID – Secondo caso di positività al Coronavirus in casa Genoa dopo quello riscontrato ieri al portiere Mattia Perin. Stamani è risultato debolmente positivo il centrocampista Lasse Schone. Per questa ragione il danese non è stato aggregato alla squadra partita per Napoli. Quest’ultimo, come l’estremo difensore, resterà in isolamento. Tutti gli altri compagni di squadra invece sono negativi e perciò prenderanno parte a Napoli-Genoa, spostata alle 18.