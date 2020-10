Genoa, altri tre positivi al Coronavirus: il comunicato ufficiale

Altre positività al Coronavirus in casa Genoa che ha reso noto tramite un comunicato ufficiale i nomi dei contagiati, di cui due giocatori

NOTA – A seguire il comunicato ufficiale da parte del Genoa, pubblicato sul sito ufficiale del club rossoblù, sulle nuove positività riscontrate nella società. “Il Genoa Cfc comunica che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato la positività al Covid-19 per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti. L’attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì“.

