Genoa, altri tre giocatori positivi al Coronavirus: uno di proprietÃ  dell’Inter

Genoa, altri tre giocatori positivi al Coronavirus: uno di proprietà dell’Inter

Nuovo comunicato da parte del Genoa che aggiorna sui tesserati positivi al Coronavirus: purtroppo ce ne sono 3 nuovi, di cui uno dell’Inter

NOTA – A seguire il comunicato ufficiale da parte del Genoa, sui suoi tesserati positivi al Coronavirus, in cui è ora presente anche Darian Males, giocatore di proprietà dell’Inter. “Il Genoa Cfc informa che in seguito agli esami strumentali effettuati in data 02/10/2020 sono risultati positivi al Covid-19 i calciatori Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males“.

Fonte: GenoaCfc.it