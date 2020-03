Gaston Ramirez: “Serie A? Non possiamo ripartire! Godin in Uruguay…”

Condividi questo articolo

Gaston Ramirez, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista al “Secolo XIX”. Si è parlato dell’emergenza Coronavirus e della stagione di Serie A. Protagonista anche Godin

CAMPIONATO – Gaston Ramirez ha prima parlato della ripresa della Serie A: «È dura pensare a ripartire dopo tutto questo. Io non gioco una partita da quasi due mesi, dal 16 febbraio contro la Fiorentina, perché poi mi sono trascinato dietro la giornata di squalifica in tutti quei rinvii. Penso che oggi sia più importante pensare alle famiglie che ai problemi del calcio. E se si riprende a giocare? È un po’ come prepararsi per l’Olimpiade solo il mese prima. Perdi qualità. Si vedranno secondo me molte partite brutte. Un calcio non all’altezza dei livelli della Serie A».

TORNARE A CASA – Gaston Ramirez ha poi parlato della possibilità di tornare in Uruguay: «Non lo so. Forse no. Godin è rientrato, ma era solo, è più facile viaggiare. Vecino ha figli ed è rimasto. Penso che resteremo a Genova. Non riesco a togliermi dalla testa la gente che soffre… noi giocatori e la società abbiamo dato una mano al San Martino. Bisogna che chiunque, se può e per quel che può, alimenti la raccolta fondi. Perché non è finita».