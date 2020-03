Gallera: “Ok all’Ospedale in Fiera a Bergamo. In...

Gallera: “Ok all’Ospedale in Fiera a Bergamo. In arrivo medici da Cuba”

Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia, ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Lombardia e dei nuovi Ospadali in programma nella regione più colpita dal Covid-19

NUOVI OSPEDALI – Queste le parole di Giulio Gallera: «Molto presidi in Lombardia sono in pressione, ma noi più volte al giorno ci confrontiamo con i diretti interessati e stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti che possiamo per allegerire il tutto. Siamo passato 724 a 1250 posti nelle terapie intensive. Abbiamo bisogno di personale. Oggi è questa la maggiore criticità. Abbiamo la certezza che arriverà che arriverà personale medico dalla Cina pronto a darci una mano. Sabato mattina da Cuba arriveranno 65 medici e infermieri cubani che hanno combattuto l’Ebola e loro andranno a Crema. A Cremona domani mattina daremo il via all’Ospedale da campo. A Bergamo si parte con l’Ospedale in Fiera».