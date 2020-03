Galatasaray, positivo al Coronavirus il vicepresidente: è il secondo caso

Il Galatasaray, lunedì scorso, aveva annunciato la positività al Coronavirus dell’allenatore Terim (vedi articolo). La società di Istanbul ha ora comunicato un secondo caso, riguardante il suo vicepresidente Yusuf Gunay.

NUOVO CASO – “Yusuf Gunay, vicepresidente del Galatasaray, è risultato positivo ai test per il Coronavirus. In questo momento si trova in ospedale a scopo preventivo. La società esprime la propria vicinanza al vicepresidente e alla sua famiglia, sperando di ricevere buone notizie quanto prima dai trattamenti a cui si sta sottoponendo”.