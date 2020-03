Gabbiadini: “Coronavirus, tampone negativo! Sto bene ma devo aspettare”

Gabbiadini è stato il secondo giocatore di Serie A positivo al Coronavirus, dopo Rugani (vedi articolo). L’attaccante della Sampdoria, intervistato da Sky Sport, fa sapere di essere ormai guarito anche se deve aspettare la conferma dopo il primo tampone negativo.

NOTIZIE POSITIVE – Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, fa sapere che la sua battaglia contro il Coronavirus si sta concludendo con esito positivo: «Sto bene, ho già ripreso ad allenarmi in casa per quello che è possibile fare. Mi sono ripreso e anche la mia famiglia sta bene, mia moglie e i miei bimbi stanno bene anche loro. La mia malattia per fortuna è stata leggera, ho avuto solo la febbre per un giorno e della brutta tosse per cinque-sei giorni. Però comunque ero sempre a casa, il dottore mi chiamava ogni giorno per sapere come stavo ed ero sempre sotto controllo».

VIA D’USCITA – Gabbiadini aggiorna sui protocolli per il Coronavirus: «Sono tornato negativo, però come da prassi devo aspettare ventiquattro ore per fare il secondo tampone e avere la certezza di essere negativo. Ora diciamo che le forze mi sono tornate. È da due settimane che mi sto allenando con continuità, i preparatori ogni sera ci mandano il programma del giorno dopo. A parte le prime due settimane, che non sono stato molto bene, ho fatto allenamento».