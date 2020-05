FOTO – L’Inter club Sangue Nerazzurro DAN dona 700 mascherine

Lo scorso 15 marzo vi avevamo parlato della raccolta fondi dell’Inter Club Sangue Nerazzurro DAN (VEDI articolo) in vista dell’emergenza Coronavirus (Covid-19). Nella giornata di ieri l’Inter Club ha provveduto alla donazione di ben 700 mascherine, di seguito le foto.

DONAZIONE – Siamo lieti di annunciarvi che nella giornata di ieri l’Inter Club Sangue Nerazzurro DAN ha provveduto ad effettuare la donazione di ben 700 mascherine presso il reparto nefrologia dell’ospedale Cervello di Palermo, risultato di una raccolta fondi iniziata lo scorso 15 marzo. Questo il messaggio del presidente dell’Inter Club Sangue Nerazzurro DAN Francesco Di Giacinto: “Il reparto nefrologia dell’ospedale Cervello di Palermo provvederà a smistare le mascherine anche in altri reparti, rendendo così prodigiosa la nostra iniziativa di raccolta fondi, e soprattutto mette in luce le donazioni effettuate da molti soci del nostro Inter Club e non solo! Vorrei ringraziare uno ad uno chi ha partecipato alla donazione, a nome mio e di tutto lo staff! Grazie di cuore”.