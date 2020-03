FOTO – Coronavirus, il Pirellone a Milano si accende: “State a casa”

Il Coronavirus non allenta la sua morsa sull’Italia (vedi articolo), e purtroppo diverse persone ancora non hanno capito che per batterlo serve limitare i contatti. Il Pirellone, uno dei palazzi più celebri di Milano (sede del Consiglio regionale della Lombardia), stasera si è illuminato proprio per sensibilizzare sul tema.

IL MESSAGGIO – Il Pirellone, sede del Consiglio regionale della Lombardia, si “iscrive” letteralmente nella lotta al Coronavirus. Questa sera è apparso il messaggio simbolo con cui l’Italia si sta rivolgendo a tutti i suoi cittadini: “State a casa”. Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, ha commentato l’iniziativa via Instagram: “Palazzo Pirelli acceso con il messaggio che ogni cittadino oggi dovrebbe rivolgere a tutti”. Di seguito la foto.