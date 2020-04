Forlan: “Rinuncia a stipendio durante Coronavirus? Falso. Le voci…”

Diego Forlan, ex giocatore dell’Inter e attuale allenatore del Peñarol, ha spiegato al portale uruguaiano El Observador come non intenda rinunciare al suo stipendio, contrariamente a quanto affermato dalle voci uscite negli scorsi giorni.

NESSUNA RINUNCIA – Diego Forlan, ex giocatore dell’Inter e attuale allenatore del Peñarol, ha specificato come non abbia intenzione di rinunciare allo stipendio in questo periodo di emergenza per il Coronavirus: «Il vicepresidente mi ha spiegato la situazione e ciò che avremmo guadagnato. Allora gli ho detto che l’importante è che il mio staff continui a essere pagato e ovviamente anche io voglio esserlo. Non voglio rinunciare al mio stipendio, voglio prendere quanto mi spetta e quando il club è in grado di pagare. Ma in nessun momento voglio rinunciarci. Il brutto della situazione è che la notizia è uscita ora, non un mese fa quando ho donato e fatto diverse cose per aiutare».