Focolaio Italia, altri due positivi nel gruppo squadra azzurro: la situazione

Altri 2 giocatori del gruppo squadra dell’Italia durante i recenti impegni per le qualificazioni ai Mondiali sono risultati positivi al Covid

FLORENZI – Dopo Marco Verratti, un altro giocatore del PSG è risultato positivo al Covid 19. Si tratta di Alessandro Florenzi, anch’egli facente parte del gruppo squadra dell’Italia durante gli impegni per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Ne ha dato notizia il club francese tramite un messaggio su Twitter. “Dopo l’ultimo test Sars-Cov2 PCR, Alessandro Florenzi è stato confermato positivo. Rispetterà quindi l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria, il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni in via precauzionale“. Il terzino destro salterà l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

GRIFO – Positività anche per Vincenzo Grifo portando così a quota otto gli azzurri contagiati dal Covid. Ad annunciarlo è stata la squadra, il Friburgo. La nota ufficiale del club tedesco. “Al rientro di Vincenzo Grifo dalla Nazionale italiana, si è rivelato positivo con una bassa concentrazione di virus un altro test Covid. Il giocatore è andato subito in quarantena e non è partito per la trasferta a Mönchengladbach. Tutti gli altri test in rosa sono risultati negativi“.

Fonte: SCFreiburg.com