Fiorentina, scendono ancora i tesserati positivi al Coronavirus

La Fiorentina, la scorsa settimana, aveva annunciato sei casi di positività al Coronavirus (vedi articolo). La situazione sta migliorando: ora, come annuncia il sito del quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, ne è rimasto soltanto uno.

IN VIA DI GUARIGIONE – È rimasto soltanto un tesserato della Fiorentina positivo al Coronavirus. La società, dopo l’annuncio dei primi test, aveva già dimezzato i casi, come confermato dal presidente Rocco Commisso in un intervento durante questa settimana. Ora sono negativi altri due, non si sa se giocatori o staff tecnico, e l’ottimismo sull’avere tutti a disposizione in breve tempo. Non sono stati resi noti i nomi delle persone coinvolte, nel rispetto della privacy. Domani la Fiorentina proseguirà gli allenamenti individuali, in attesa di informazioni dal Governo.

Fonte: Gazzetta.it