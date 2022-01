Fiorentina, due positivi al COVID-19. E Vlahovic non parte per Cagliari

La Fiorentina ha ritardato la partenza per Cagliari (domani in campo alle 12.30) a causa della necessità di dover fare dei tamponi. L’esito ha visto la positività di due giocatori al COVID-19. Fra i convocati spicca l’assenza di Saponara e Vlahovic, in ogni caso la società non ha indicato i nomi dei contagiati.

DUE FUORI PRIMA DEL CAGLIARI – “ACF Fiorentina comunica che due membri del gruppo squadra regolarmente vaccinati e asintomatici sono risultati positivi al COVID-19 ad un tampone eseguito nella giornata di oggi. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità competenti”.

Fonte: acffiorentina.com