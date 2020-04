FIGC, rappresentante Serie A lascia la Commissione medico-scientifica

Condividi questo articolo

La Commissione medico-scientifica della FIGC ha da pochi giorni approvato il protocollo sanitario di garanzia. Questo documento ha il compito fondamentale di far procedere la stagione in sicurezza. Tuttavia, è notizia di oggi che uno dei membri della Commissione, nonché rappresentante della Serie A, ha rassegnato le sue dimissioni. Ecco quanto riportato dall’agenzia “ANSA”.

DIMISSIONI – Pochi giorni dopo aver approvato il protocollo sanitario di garanzia per proseguire la stagione, uno dei membri della Commissione medico-scientifica della FIGC si è dimesso. Si tratta nello specifico di Rodolfo Tavana. 69 anni, attualmente Tavana ricopre l’incarico di responsabile sanitario del Torino; alle sue spalle, 24 anni di militanza tra le fila del Milan, sempre da responsabile dell’Area Medica. A fare scalpore è soprattutto il fatto che, all’interno della Commissione medico-scientifica, Tavana ricopriva il ruolo di rappresentante della Serie A. Si presume pertanto che sia stato rilevante il suo apporto, nello stilare il protocollo sanitario che disciplinerà i prossimi mesi di calcio. Questo il comunicato rilasciato un’ora fa dall’ANSA: “Il responsabile sanitario del Torino, Rodolfo Tavana, si è dimesso dalla Commissione medico-scientifica Federcalcio (dov’era rappresentante della Lega Serie A) che ha elaborato il protocollo sanitario per far ripartire la stagione in sicurezza”.

Fonte: ansa.it