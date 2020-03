UFFICIALE – Europei, arriva il rinvio: le nuove date scelte oggi dall’UEFA

Gli Europei non si giocheranno nel 2020. L’UEFA ha deciso di rinviare la competizione nella riunione che è cominciata stamattina, e che è tuttora in corso (vedi articolo). In attesa dell’ufficialità da parte dell’associazione ne è arrivata una “in anticipo” da parte della federazione norvegese.

LA PRIMA CONFERMA – “L’UEFA ha deciso di rinviare gli Europei al 2021. Si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio del prossimo anno. Ulteriori informazioni in arrivo”. Con questo breve messaggio, pubblicato sul suo account ufficiale Twitter, la NorgesFotballforbund (federazione norvegese di calcio) ha annunciato lo spostamento del torneo. Nel pomeriggio è atteso il comunicato da parte dell’UEFA, ma la strada è ormai tracciata. Questo permetterà, oltre a poter disputare la competizione (si spera) in totale sicurezza sanitaria fra un anno, che senza gli Europei (previsti dal 12 giugno al 12 luglio 2020) le varie leghe, Serie A inclusa, avranno il tempo per completare i campionati una volta finita l’emergenza Coronavirus.