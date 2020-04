L’Eredivisie si espone dopo il Coronavirus: arriva la data per la ripresa

Condividi questo articolo

L’Eredivisie cambia idea. La scorsa settimana aveva fatto sapere di essere pronta ad abbandonare il campionato (vedi articolo), adesso invece dà una data per la ripresa. Ecco quando in Olanda il calcio potrebbe tornare d’attualità, nel caso in cui si sconfigga il Coronavirus.

ARRIVA UNA DATA – “L’Eredivisie e le varie parti coinvolte nel calcio professionistico hanno effettuato tre diverse videoconferenze. Finché ci saranno ancora possibilità di poter giocare le competizioni tutte le opzioni continueranno a essere esaminate. In ogni caso, in Olanda si giocherà a calcio soltanto se sarà sicuro. La salute è fondamentale, soprattutto adesso. Manteniamo il focus sul completamento della competizione, ossia lo scenario 2. Per questo dipendiamo dal consiglio di Governo e RIVM, che include anche aspetti come la possibilità di allenarsi. Su esplicita richiesta dei club, abbiamo già ipotizzato una possibilità di ripartire, in caso di via libera. L’Eredivisie presuppone il completamento delle competizioni fra giugno e luglio, con data di ripartenza al 19 giugno. Soltanto nella settimana del 24 aprile, quando ci saranno i nuovi consigli di RIVM e UEFA, si potrà dare maggiore chiarezza. Lo scenario 3, ossia la conclusione dell’Eredivisie e le relative conseguenze, non è stato ancora elaborato perché non ci sono le circostanze”.

Fonte: Eredivisie.nl