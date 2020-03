Eintracht Francoforte, un altro giocatore positivo al Coronavirus

L’Eintracht Francoforte giovedì aveva annunciato la positività di un suo giocatore al Coronavirus (vedi articolo). Per effetto di questo caso, la società tedesca (sfidante dell’Inter un anno fa in Europa League) ha disposto i test e il primo riscontro ha accertato un secondo contagiato. Anche in questo caso non è stato reso noto il nome.

IL SECONDO ANNUNCIO – Di seguito il post dell’Eintracht Francoforte, pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter: “Sono usciti i risultati dei primi test per il Coronavirus. Ventitré persone sono risultate negative al Covid-19, mentre un altro giocatore è positivo. Gli ulteriori risultati arriveranno nel corso dei prossimi giorni”.