Dzeko positivo al Coronavirus: “Sto bene, non ho sintomi particolari”

Condividi questo articolo

Edin Dzeko Verona-Roma

Edin Dzeko ha comunicato, sul suo account Instagram, di aver contratto il coronavirus. L’attaccante della Roma salterà gli impegni con la sua Nazionale e la prossima partita della Roma, in casa del Genoa

TEGOLA – L’attaccante della Roma Edin Dzeko è risultato positivo al coronavirus. L’ha ufficializzato proprio il centravanti bosniaco sul proprio profilo Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma 💛❤️”. Brutta tegola per la Roma, che dovrà rinunciare al suo bomber e capitano per la prossima partita, in casa del Genoa allo stadio Luigi Ferraris.