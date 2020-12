DPCM di Natale: Conte vara le nuove regole per il periodo delle feste

Coronavirus Covid-19

Giuseppe Conte vara il nuovo DPCM di Natale. Ecco tutte le regole per scongiurare un nuovo picco dei contagi, in vigore per l’intero periodo delle festività.

NATALE LIMITATO – Il DPCM di Natale è stato varato, come spiegato da Giuseppe Conte nella conferenza stampa conclusasi da poco. Cosa cambia per l’Italia? Trovano conferme le indiscrezioni dei giorni scorsi. Nei giorni festivi e prefestivi, tutta Italia sarà zona rossa. Ciò significa che sono consentiti gli spostamenti solo ed esclusivamente per motivi di lavoro, salute e necessità. Questo varrà più precisamente dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, e il 5 ed il 6 gennaio. In questi giorni, fino alle 22 sarà permesso andare a trovare parenti o amici, massimo in due persone. Negozi, centri estetici, bar e ristoranti saranno chiusi: consentiti solo asporto (fino alle 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni). Nei giorni restanti (dal 28 al 30 dicembre, e il 4 gennaio) l’Italia sarà considerata zona arancione. Ciò comporta che sono consentiti gli spostamenti entro i confini comunali. Inoltre, chi vive in comuni con massimo cinquemila abitanti potrà muoversi in un raggio di 30 km (vietato solo raggiungere il capoluogo di provincia). Valgono le stesse regole della zona rossa per bar e ristoranti, mentre i negozi potranno chiudere alle 21. Questo DPCM rimarrà in vigore fino al 6 gennaio 2021.