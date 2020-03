Di Chiara: “Coronavirus, campionato secondario. Ripresa? Servono…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Alberto Di Chiara, allenatore ed ex difensore, ha parlato della possibile ripresa del campionato una volta superata l’emergenza Coronavirus

CORONAVIRUS – Alberto Di Chiara, allenatore ed ex difensore, ha parlato del difficile momento dovuto all’emergenza Coronavirus. «Il sorriso non ci deve mai abbandonare. Siamo nella fase cruciale, speriamo sia anche quella discendente che ci porte ad una lenta e graduale normalità. Non possiamo stare chiusi in casa a tempo indeterminato. Le certezze arrivano solo dall’evoluzione di questo virus, sono sicuro che gli operatori sanitari saranno capaci di vincere questa dolorosa battaglia. Lo Stato deve essere presente a sostegno di chi è più in difficoltà».

RIPRESA DEL CAMPIONATO – Di Chiara sulla possibile ripresa del campionato. «E’ un ‘problema’ secondario, marginale, ma fa comunque parte della nostra vita perché è sempre stato specchio della nostra realtà in Italia. Spero che riparta il prima possibile ma servono certezze concrete, altrimenti meglio rimandare».